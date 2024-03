Manulife FinancialPref K Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Manulife liegt bei 36,94 und deutet daher auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Manulife eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Manulife weist ein KGV von 12,53 auf, was deutlich höher ist als das Mittel in der Versicherungsbranche und daher als überbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 11,29, was einen Abstand von 11 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Kurs der Manulife bei 32,67 CAD als +6,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt eingestuft, was kurzfristig als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +21,18 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.