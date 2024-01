Manulife FinancialPref K Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife beträgt derzeit 9,87 und liegt damit 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und deshalb erhält Manulife in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur Versicherungsbranche verzeichnete Manulife in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,09 Prozent. Dies entspricht einer Underperformance von -1,32 Prozent im Branchenvergleich. Im Finanzsektor lag die Rendite von Manulife sogar um 8,22 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Manulife zeigt einen Wert von 63,2 für den RSI7 (sieben Tage) und 31,09 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zudem wurden 3 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.