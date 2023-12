Manulife FinancialPref 9 Class 1 Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Manulife zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 18,09 Prozent, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 16,12 Prozent, und auch hier übertrifft Manulife mit 1,97 Prozent den Durchschnitt. Diese starke Entwicklung führte zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Manulife-Aktie langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten waren die Bewertungen aufgeteilt in 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht. Aktuelle Reportanalysen zeigen ein ähnliches Bild, mit einem Rating für das Manulife-Wertpapier von "Neutral" (0 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht) und einem erwarteten Kursziel von 30 CAD, was einer 3,63-prozentigen Erwartung entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Aus technischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs von 28,95 CAD um +13,4 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (25,53 CAD) ab, was ein positives Rating ergibt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 25,92 CAD um +11,69 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Manulife-Aktie damit eine gute Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife einen Wert von 9 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,47 eine Unterbewertung um etwa 14 Prozent darstellt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Manulife-Aktie somit eine positive Bewertung.