Manulife FinancialPref 9 Class 1 Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse zeigt, dass die Manulife-Aktie laut trendfolgenden Indikatoren in einem Aufwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 25,51 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 28,26 CAD deutlich darüber liegt, was einer Abweichung von +10,78 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 25,78 CAD zeigt eine Abweichung von +9,62 Prozent. Daher erhält Manulife auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird die Manulife-Aktie ebenfalls positiv bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,87 14 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Versicherungsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Analysteneinschätzung für Manulife ergibt aus den letzten zwölf Monaten 1 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im vergangenen Monat wurden 0 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen abgegeben, was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30 CAD, was einer Empfehlung von +6,16 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Manulife-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Manulife-Aktie sowohl auf kurzfristiger (RSI7) als auch auf längerfristiger (RSI25) Basis überverkauft ist. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut" basierend auf der Analyse der RSIs.