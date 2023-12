Manulife FinancialPref 9 Class 1 Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Manulife schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Versicherungsbranche. Mit einer Dividendenrendite von 5,86 % im Vergleich zu 2,98 % liegt der Unterschied bei 2,88 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Manulife-Aktie eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten wurden für Manulife 1 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 30 CAD, was eine potenzielle Steigerung um 6,16 % vom letzten Schlusskurs (28,26 CAD) bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Manulife-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Manulife-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,51 CAD, was zu einer Abweichung von +10,78 % im Vergleich zum letzten Schlusskurs führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,78 CAD, was eine Abweichung von +9,62 % bedeutet. Insgesamt wird die Manulife-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich keine klare Veränderung in der Kommunikation über Manulife in den sozialen Medien. Die Redaktion vergibt daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch eine steigende Aufmerksamkeit und eine überdurchschnittliche Anzahl von Beiträgen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine positive Einschätzung.