Manulife FinancialPref 9 Class 1 Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Meinung von Analysten zur Manulife-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Langfristig betrachtet ergibt sich eine Bewertung von 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht. Kurzfristig betrachtet, gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf aktuellen Studien. Das Kursziel der Analysten liegt bei 30 CAD, was einer prognostizierten Performance von 2,46 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zur Einstufung "Neutral". Die Gesamtbewertung der Analysten erhält das Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich zur Finanzsektor-Aktienperformance liegt Manulife mit einer Rendite von 18,09 Prozent mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt. Im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 18,6 Prozent aufweist, liegt Manulife um 0,51 Prozent darunter. Aufgrund der guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife bei 9, was im Vergleich zur Versicherungsbranche (KGV von 11,16) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Negative Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was jedoch zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zur Anleger-Stimmung ein "Gut" in unserer Einschätzung.