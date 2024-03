Manulife FinancialPref 3 Class 1 Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Manulife hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung am Aktienmarkt verzeichnet. Mit einem Kurs von 32,67 CAD liegt die Aktie aktuell 6,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen konnte die Manulife eine positive Entwicklung verzeichnen, mit einer Distanz zum GD200 von +21,18 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Auch in den sozialen Medien wird die positive Stimmung rund um die Manulife-Aktie deutlich. In den Kommentaren und Meinungen überwiegen in den letzten Wochen die positiven Einschätzungen und Themen. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem wurden auch zwei Handelssignale ermittelt, die auf eine positive Entwicklung hindeuten.

Bei der fundamentalen Analyse fällt jedoch auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Manulife mit einem Wert von 12,53 deutlich über dem Branchenmittel von 11,29 liegt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche kann die Manulife jedoch eine Outperformance von +9,37 Prozent verzeichnen. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance mit 34,42 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 9,19 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Entwicklung der Manulife-Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung. Allerdings sollte bei der fundamentalen Analyse das überdurchschnittliche KGV berücksichtigt werden.