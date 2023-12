Manulife FinancialPref 3 Class 1 Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife beträgt 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,16 (Versicherung) etwa 12 Prozent niedriger ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Manulife als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Manulife in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten jedoch negative Themen die Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings zeigten sich 7 positive Signale und 0 negative Signale, was insgesamt zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei Manulife mit einem Wert von 3,54 für den 7-tägigen Zeitraum und 16,28 für den 25-tägigen Zeitraum eine positive Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Manulife um mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt. Trotz einer etwas geringeren Rendite im Vergleich zur Versicherungsbranche wird die Aktie aufgrund ihrer guten Entwicklung im vergangenen Jahr positiv bewertet.