Manulife FinancialPref 3 Class 1 Aktie: Das ist Wahnsinn!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Manulife-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Manulife-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,2 und ein Wert für den RSI25 von 31,09. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezogen auf die Aktie haben sich aufgehellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Manulife derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 25,79 CAD, während der Kurs der Aktie bei 28,77 CAD liegt, was einer Abweichung von +11,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 27,19 CAD zeigt eine Abweichung von +5,81 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende hat die Manulife-Aktie eine Dividendenrendite von 5,86 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.