Manulife FinancialPref 3 Class 1 Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Manulife-Aktie wird als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt gibt es 1 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen. Laut den Studien der letzten Monate wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet, wobei 0 Analysten sie als gut und 3 als neutral einstufen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 30 CAD, was einer potenziellen Performance von 2,46 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Manulife-Aktie mit einer Rendite von 18,09 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Innerhalb der Versicherungsbranche liegt die Rendite jedoch mit 18,6 Prozent etwas höher. Dennoch erhält die Manulife-Aktie aufgrund ihrer guten Performance im vergangenen Jahr ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Manulife. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass das Interesse der Anleger abnimmt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Manulife-Aktie zeigt positive Signale, sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis. Der RSI wird mit 3,54 als "Gut" eingestuft, während der RSI25 mit 16,28 ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.