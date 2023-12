Manulife FinancialPref 3 Class 1 Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Entra":

Während der letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Manulife in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Manulife gab es deutlich mehr Diskussionen als üblich, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" hat Manulife eine Rendite von 18,09 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Versicherung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 16,46 Prozent, wobei Manulife mit 1,63 Prozent darüber liegt. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Manulife derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 2,88 Prozentpunkte (5,86 % gegenüber 2,98 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Manulife-Aktie sowohl in einem langfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 25,51 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 28,26 CAD liegt, was eine Abweichung von +10,78 Prozent darstellt. Auf dieser Basis erhält Manulife eine Bewertung als "Gut". Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 25,78 CAD und einem letzten Schlusskurs darüber eine positive Abweichung von +9,62 Prozent. Somit wird die Manulife-Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Manulife basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine Bewertung als "Gut".