Manulife Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse der Manulife-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 27,14 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 32,66 CAD lag, was einer Abweichung von +20,34 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 31,09 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs (+5,05 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Manulife-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Langfristig gesehen wird die Manulife-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Manulife, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 33,25 CAD, was einer erwarteten Performance von 1,81 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,53 Euro für jeden Euro Gewinn von Manulife zahlt. Dies ist 12 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 11, weshalb die Aktie als überbewertet und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Manulife in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergibt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden 2 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Analysteneinschätzung, die fundamentale Bewertung und die Anleger-Stimmung zusammen, dass die Manulife-Aktie derzeit mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.