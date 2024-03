Manulife Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Manulife Financial Corp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Fall von Manulife beträgt das KGV 12,64, was deutlich über dem Branchenmittel von 11,06 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie um 14 Prozent, weshalb wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung einstufen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Manulife bei 27,17 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 32,98 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +21,38 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von +5,77 Prozent als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Manulife in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 43,22 Prozent erzielt hat, was 15,96 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der "Versicherung"-Branche liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Manulife auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 37,5 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 53,45. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für Manulife, basierend auf der technischen und fundamentalen Analyse sowie dem Branchenvergleich und dem RSI.