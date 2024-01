Manulife Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI der Manulife liegt bei 54,55, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist für die Manulife einen Wert von 22 auf, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Manulife derzeit bei 9. Dies bedeutet, dass die Börse 9,87 Euro für jeden Euro Gewinn von Manulife zahlt, was 14 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Manulife daher als unterbewertet eingestuft.

Die Dividendenrendite von Manulife liegt aktuell bei 5,86 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine positive Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Manulife. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Manulife in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Manulife daher gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, wobei die Fundamentaldaten auf eine positive Entwicklung hinweisen, während das Sentiment in den sozialen Medien eher negativ ist.