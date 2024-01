Manulife Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Aktienkurs von Manulife hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherungs"-Branche im Durchschnitt um 19,41 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Manulife eine Underperformance von -1,32 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,87 Prozent im letzten Jahr, wobei Manulife 8,22 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wird Manulife in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Analysten haben die Manulife-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich langfristig eine "Neutral"-Einstufung. Kurzfristig wurden innerhalb eines Monats 0 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vergeben, was zu einer aktuellen Bewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Manulife-Aktie liegt bei 30 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,28 Prozent ergibt. Dies führt erneut zur Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Manulife derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 25,79 CAD, während der Aktienkurs bei 28,77 CAD liegt, was einer Abweichung von +11,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 27,19 CAD zeigt eine Abweichung von +5,81 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt wird die Manulife basierend auf der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Manulife-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 63,2, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 31,09 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.