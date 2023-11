Manuka Resources Aktie: Das kann keiner glauben

Sentiment und Buzz: Mithilfe unserer Analyse können starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Manuka jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Manuka eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Manuka beträgt derzeit 0,06 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,045 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -25 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,04 AUD, was einem Abstand von +12,5 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".

Anleger: Die Diskussionen rund um Manuka in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was darauf hinweist, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Manuka bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Manuka-Aktie hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 49,15 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Manuka.