Manufacturing Integration Aktie: Das ist ein Hammer

Die Manufacturing Integration-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 0,03 SGD liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,023 SGD) um -23,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,02 SGD, was einer Abweichung von +15 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Manufacturing Integration weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Manufacturing Integration als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 25, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 31,58 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Manufacturing Integration in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,64 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche ist dies eine Underperformance von -49,88 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 49,81 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.