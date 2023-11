Manufacturing Integration Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Derzeitige Analyse von Manufacturing Integration

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manufacturing Integration liegt derzeit bei 0, was bedeutet, dass die Börse nur 0,44 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterschätzung von 98 Prozent. Für Unternehmen im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt das durchschnittliche KGV momentan 20. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Basis des KGV als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Manufacturing Integration bei 0,016 SGD liegt, was einer Entfernung von -46,67 Prozent vom GD200 (0,03 SGD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 0,02 SGD. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -20 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Manufacturing Integration-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Manufacturing Integration eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt hat, was 54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,04 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Manufacturing Integration mit 52,62 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden auch analysiert, um die Stimmung rund um die Aktie zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Manufacturing Integration zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Manufacturing Integration zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Manufacturing Integration bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.