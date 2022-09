Manuela Klos neue Partnerin bei Heidrick & Struggles

Frankfurt/München (ots) -Manuela Klos (51) stößt am 1. September zum deutschen Berater-Team der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII). Als Partnerin verstärkt sie die globale Financial Services Practice. Frau Klos wird sich unter anderem um Besetzungen von Top-Positionen in den Feldern der FinTechs, digitales Banking sowie Asset und Wealth Management kümmern. Sie ist für ihre nationalen wie internationalen Klienten vom Frankfurter Büro von Heidrick & Struggles aus tätig.Manuela Klos hat in Ludwigshafen Betriebswirtschaft studiert und ihr gesamtes Berufsleben im Bankensektor in vielfältigen Funktionen gearbeitet. Sie war unter anderem für die Dresdner Bank, die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft und die Fürstlich Castell'sche Bank als Generalbevollmächtigte und Verhinderungsvertreterin des Vorstandsvorsitzenden tätig. Vor zwei Jahren wechselte Frau Klos in den Executive Search, zuletzt als Partnerin im Bereich Financial Services bei einer internationalen Beratungsgesellschaft. Sie fokussierte sich dabei bereits auf FinTechs und Venture Capital Firmen sowie inhaltlich auf digitales Banking und Transformationen.Dr. Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass mit Manuela Klos eine leistungsstarke Partnerin unser Team ergänzt. Ihre Beratungskompetenz deckt Zukunftsthemen an der Schnittstelle zwischen Banking und Technologie ab. Mit ihr beschleunigen wir nochmals unseren eingeschlagenen Wachstumskurs. Wir konnten in jüngerer Zeit unsere Wettbewerbsposition in Deutschland, insbesondere im obersten Marktsegment des Executive Search, deutlich verbessern. Diesen Weg gehen wir weiter."Nach Kristin van der Sande (Technology Practice), Silke Eisenreich (Financial Services Practice), Dr. Janina Johannsen (Heidrick Consulting) und Silvia Eggenweiler (Healthcare und Life Sciences Practice) ist Manuela Klos die fünfte Partnerin, die seit Anfang 2021 zu Heidrick & Struggles gewechselt ist. Damit erhöht sich die Zahl der weiblichen Beraterinnen auf acht. Dr. Nicolas von Rosty führt aus: "Wir kommen damit unserem Ziel nahe, einen paritätischen Anteil an Frauen in unserem Beraterteam zu erreichen."Über Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit mehr als 60 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr Informationen über Heidrick & Struggles besuchen Sie bitte unsere Website: www.heidrick.comAnsprechpartnerDr. Nicolas von RostyManaging Partner DeutschlandBüro München+49 89 998110nvonrosty@heidrick.comFür PresseanfragenDr. Klaus Westermeier Medienbüro+49 172 843 3232info@kwestermeier.deOriginal-Content von: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell