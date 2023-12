Mantex AB Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Bei Mantex zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mantex-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, was zu einer neutralen Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Mantex-Aktie sich aktuell unterhalb der 200-Tage-Linie befindet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ein "Schlecht"-Signal ermittelt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung des Sentiments und Buzz sowie ein "Gut"-Rating auf Basis des RSI, während die technische Analyse eine "Schlecht"-Einstufung liefert.