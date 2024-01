Mantex AB Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Mantex liegt derzeit bei 81,13, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität von Mantex die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat, weshalb die Einschätzung diesbezüglich als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Mantex daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Mantex in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Mantex aktuell bei 0,51 SEK verzeichnet. Aufgrund des Aktienkurses von 0,236 SEK und einem Abstand von -53,73 Prozent wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei -23,87 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Schlecht"-Einstufung.