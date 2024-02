Mantex AB Aktie: Immer langsam!

Die Mantex-Aktie hat gemäß der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,44 SEK gehabt, was eine Abweichung von -42,95 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,251 SEK) ergibt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,27 SEK unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -7,04 Prozent entspricht. Deshalb erhält die Mantex-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mantex-Aktie liegt aktuell bei 40,74, was bedeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Mantex-Aktie somit im Hinblick auf den RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Mantex geäußert wurden. Dies führt dazu, dass das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft wird. Zusammengefasst ist die Aktie von Mantex bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was dazu führt, dass Mantex auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating erhält.