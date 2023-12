Mansion International Holdings Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Lindt & Spruengli AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Mansion-RSI liegt bei 96,67, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 43,48, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Mansion-Aktie ein Durchschnitt von 0,23 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,222 HKD (-3,48 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Die Diskussionen über Mansion in den sozialen Medien zeigen keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge. Überwiegend neutrale Themen wurden in den vergangenen Tagen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt. Insgesamt ist die Aktie von Mansion bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Mansion-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Mansion International Holdings-Analyse vom 12.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Mansion International Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mansion International Holdings-Analyse.

Mansion International Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...