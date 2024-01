ManpowerGroup Greater China Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Manpowergroup Greater China-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,23 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6 HKD weicht davon um -3,69 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5,9 HKD) liegt nahe am letzten Schlusskurs (+1,69 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Manpowergroup Greater China-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen überwiegend neutrale Themen rund um die Manpowergroup Greater China-Aktie, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Manpowergroup Greater China in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie aktuell weder übermäßig im Fokus der Anleger steht noch vernachlässigt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Manpowergroup Greater China-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Manpowergroup Greater China-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.