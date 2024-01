ManpowerGroup Greater China Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird oft im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Manpowergroup Greater China wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 46,15, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf die Manpowergroup Greater China. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt für die Manpowergroup Greater China bei 6,21 HKD, wobei der letzte Schlusskurs mit 6 HKD ähnlich liegt (-3,38 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 5,91 HKD eine ähnliche Nähe zum Durchschnitt (+1,52 Prozent), was zu weiteren "Neutral"-Bewertungen führt.

Insgesamt erhält die Manpowergroup Greater China in allen analysierten Punkten eine "Neutral"-Bewertung.