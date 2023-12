ManpowerGroup Greater China Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Manpowergroup Greater China-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 50), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs liefert somit ein insgesamt "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die Manpowergroup Greater China-Aktie festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt wurden und der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Manpowergroup Greater China beschäftigt war.

In der technischen Analyse ist die Manpowergroup Greater China derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes in Höhe von 6,28 HKD verläuft, womit der Kurs der Aktie (5,9 HKD) um -6,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,71 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse somit ein neutral bis schlechtes Bild für die Manpowergroup Greater China-Aktie.