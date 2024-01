ManpowerGroup Greater China Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Manpowergroup Greater China Aktie wurden in den vergangenen Monaten genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich war, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Manpowergroup Greater China Aktie ergab einen Wert von 45,45, was auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ergab einen Wert von 46,15 und führte somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Auch in den sozialen Netzwerken zeigte sich eine neutrale Stimmungslage in den letzten Tagen, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergab sich ein gleitender Durchschnittskurs von 6,24 HKD für die Manpowergroup Greater China Aktie, die selbst aktuell bei 6 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der Abstand zum GD200 beträgt -3,85 Prozent, während der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 5,88 HKD liegt, was einem Abstand von +2,04 Prozent entspricht. Auch hier wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.