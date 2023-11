ManpowerGroup Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Manpowergroup-Aktie wird derzeit im Hinblick auf ihre Dividendenpolitik und ihre Wertentwicklung bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt 4, was einer negativen Differenz von -1,03 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Manpowergroup eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf den Aktienkurs liegt die Rendite der Manpowergroup mit -8,61 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 103,52 Prozent verzeichnete. Somit erhält die Wertentwicklung der Manpowergroup-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI der Manpowergroup-Aktie beträgt 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist die Manpowergroup-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,89 auf, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Manpowergroup-Aktie, wobei die Dividendenpolitik und die Wertentwicklung als weniger positiv bewertet werden, während die fundamentale Bewertung auf eine unterbewertete Aktie hinweist. Es ist daher ratsam, weitere Aspekte und Entwicklungen im Auge zu behalten, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.