ManpowerGroup Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie der Manpowergroup wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten unterschiedlich bewertet. Drei Analysten gaben eine positive Einschätzung ab, während zwei neutrale und eine negative Bewertung erfolgte. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 90,2 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,12 Prozent bedeutet.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Manpowergroup-Aktie eine Rendite von -8,61 Prozent, was 1390,7 Prozent unter dem Durchschnitt der Industriebranche liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 7,87 Prozent, und Manpowergroup liegt 16,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Manpowergroup besonders negative Diskussionen geführt, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen. Aktuell dominieren jedoch positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Manpowergroup-Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,15, was einem Abstand von 74 Prozent zum Branchen-KGV von 53,76 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.