ManpowerGroup Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Aktie der Manpowergroup wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Auch die Analysten, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, sehen dies so. Die durchschnittliche Empfehlung für die Manpowergroup-Aktie im letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 positiv, 1 neutral, 0 negativ). Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 89 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 16,58 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Manpowergroup die Einschätzung "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über die Manpowergroup in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls positiv, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über die Manpowergroup wurde weniger als üblich diskutiert, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, weshalb die Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für die Manpowergroup liegt aktuell bei 72,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt im Vergleich dazu im neutralen Bereich, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Manpowergroup-Aktie in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für die Manpowergroup beträgt 4,24 Prozent und liegt damit über dem Durchschnitt (2,73 Prozent) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Manpowergroup eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.