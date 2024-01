Manolete-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analyse der Aktienkurse von Manolete zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien neutral. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Manolete derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Manolete in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Manolete in den letzten 12 Monaten um -38,61 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,31 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -33,31 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.