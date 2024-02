Manolete Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Analyse von Manolete-Aktien ergibt ein insgesamt neutrales Bild. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Manolete mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Manolete diskutiert wurde, allerdings sind in den letzten ein, zwei Tagen hauptsächlich negative Themen präsent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Manolete liegt bei 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,16, was zu einer schlechten Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein schlechtes Rating.

Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales bis schlechtes Bild für die Manolete-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Diskussionsintensität, Dividendenrendite, Anleger-Sentiment und Relative Strength Index.