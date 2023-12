Manolete Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisbewertung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien oft ein höheres KGV aufweisen. Manolete hat derzeit ein KGV von 40,53, was 102 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kapitalmärkte" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Manolete zeigt die Diskussionsintensität eine normale Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist laut unserer Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Manolete derzeit bei 200,09 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 155 GBP notiert. Dies bedeutet eine Distanz von -22,53 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 159,01 GBP, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Manolete-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung. Sowohl der RSI7 (61,19) als auch der RSI25 (50) führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.