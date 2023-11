Manni Group startet innovative Architekturschulung mit einem Vortrag der Bjarke Ingels Group

VERONA,Italien (ots/PRNewswire) -VERONA,Italien, 15. November 2023 /PRNewswire/-- Die Manni Group, ein international führender Akteur in der Stahlbaubranche, hat den Start eines fortschrittlichen Bildungsprogramms bekannt gegeben, das sich auf hochmoderne baustellenunabhängige Technologien für die Architektur konzentriert und in Zusammenarbeit mit der YACademy, einem Institut für Weiterbildung in der Architektur, organisiert wird. Diese einzigartige Initiative, die darauf abzielt, die Übernahme moderner Baumethoden unter aufstrebenden jungen Designern zu fördern, wurde mit Unterstützung von Branchenführern wie ROCKWOOL als Hauptsponsor und BASF als Sponsor entwickelt und von Edera, Fondazione Promozione Acciaio, UNICMI ADI, EURAC und ILFI Associations unterstützt. Durch die Anpassung an die ehrgeizigen Ziele des EU Green Deal zielt Manni Group darauf ab, zu der entscheidenden Mission, die CO2-Bilanz im Bausektor zu reduzieren, beizutragen.Das Programm des Kurses mit dem Titel „Offsite Technologies for Architecture" unterstreicht das Engagement der Manni Group für die Förderung des sozialen und kulturellen Fortschritts. Der Kurs wurde entwickelt, um angehenden Architekten und Ingenieuren Fachwissen im Bereich der Planung außerhalb der Baustelle zu vermitteln, und wird von einer exklusiven Gruppe von Dozenten gehalten, darunter Nicola Scaranaro von Foster und Partners Studio, Paolo Matteuzzi von Zaha Hadid Architects, Paolo Cresci von Arup und Giulio Rigoni von der Bjarke Ingels Group. Die Teilnehmer erhalten im Rahmen eines umfassenden Lehrplans, der theoretische Vorträge, interaktive Workshops und Besichtigungen bekannter Bauprojekte umfasst, praktische Einblicke in die neuesten technischen Fortschritte und Gestaltungsmöglichkeiten.„Der Wunsch, Kultur zu schaffen", erklärt Francesco Manni, Präsident der Manni Group, „ist eine Vision, die Giuseppe Manni, dem Präsidenten unserer Gruppe bis zu seinem letzten Tag, äußerst wichtig ist, der Stärke und Optimismus vermitteln konnte, indem er stets die Bedeutung von Wissen im Unternehmen unterstreicht. Aus diesem Grund wurde im Rahmen des „Offsite Technologies for Architecture" -Kurses ein Stipendium in seinem Namen eingerichtet, so dass Talente auf internationaler Ebene die Möglichkeit haben, auf eine hochkarätige Ausbildung zur Spezialisierung zukünftiger Architektur- und Ingenieursfachleute zuzugreifen".Der Kurs, der vom 30. November 2023 bis zum 16. Februar 2024 in der pulsierenden Stadt Bologna geplant ist, symbolisiert das unerschütterliche Engagement der Manni Group für eine allumfassende ESG-Strategie. Durch die Integration umweltbewusster Bauweisen und die Förderung junger Talente geht die Initiative auf wichtige Umweltprobleme ein und leistet gleichzeitig einen sozialen Beitrag zum Fortschritt der Stadtentwicklung.„Jeder, der in diesem Sektor tätig ist, hat die Pflicht, sich als wichtiger Akteur für den Schutz der Umwelt und das Wohlergehen der zukünftigen Bewohner unseres Planeten zu betrachten. „Offsite Technologies for Architecture" wurde in der Tat durch die oben genannten Überlegungen initiiert: ein konkretes Projekt zur Entwicklung von Fähigkeiten und Professionalität für den Aufbau einer ethischen Zukunft im Einklang mit den Dekarbonisierungszielen des EU Green Deal. Bauwissenschaft und baustellenunabhängige Technologien können den Unterschied ausmachen, daher ist es notwendig, bei der Ausbildung zu beginnen, damit die heutigen Gestalter zunehmend Lösungen und Antworten für die Zukunft anbieten können. Wir danken denjenigen, die an dieses Projekt glauben", erklärt Enrico Frizzera, CEO der Manni Group.Die Präsentationsveranstaltung fand am 13. November im renommierten ADI Design Museum in Mailand statt, wo die historische Sammlung des Compasso d'Oro Award of ADI, dem Unternehmen, welchem auch Manni Group angehört, untergebracht ist. An der Konferenz nahmen einflussreiche Persönlichkeiten aus den Bereichen Design und Bildung teil. Die Protagonisten der Debatte, Annalisa Andaloro, Scientific Director des EURAC Face Course, zusammen mit dem Architekten Giulio Rigoni des Bjarke Ingels Group Studios gaben überzeugende Einblicke in die entscheidende Rolle der baustellenunabhängigen Technologie bei der Entwicklung nachhaltiger Architekturlösungen. Die Präsentation dieser hochkarätigen Initiative war eine besondere Gelegenheit, ein privates Unternehmen — das nicht nur als Betreiber im Industriesektor, sondern auch als Förderer der Kultur des Baugewerbes ist — mit der Architekturwelt zusammenzubringen und das technische Know-How mit der prestigeträchtigen Erfahrung maßgeblicher Exponenten aus dem Architektursektor in den Dienst der jungen Designer von Morgen zu stellen.Weitere Informationen über den Kurs finden Sie unter: https://ota-course.mannigroup.com/en/Informationen zu Manni Group:Manni Group verfügt über mehr als 75 Jahre Branchenerfahrung und ist weiterhin führend bei der Bereitstellung innovativer Lösungen und Know-How im Bereich Trockenbau. Der umfassende Ansatz des Unternehmens trägt zur Förderung nachhaltiger Prinzipien im Bereich Immobilien und Design bei und verbessert Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz von Projekten. Manni Group wurde mit prestigeträchtigen Zertifizierungen wie LEED, BREEAM und dem angesehenen ILFI DECLARE-Label ausgezeichnet.Informationen zu YACademy:Mit 15 Pritzker-Preisträgern — die „Nobels" der Architektur — ist YACademy das erste Postgraduierteninstitut der Welt, das aus dem Vergleich und der Zusammenarbeit der berühmtesten Namen in zeitgenössischem Design und Architektur entstand. Von der Definition von Programmen bis zur Vermittlung von Lehrgängen wird jeder Aspekt von den größten kreativen Studios unserer Zeit wahrgenommen. Dank der Zusammenarbeit mit namhaften professionellen Einrichtungen qualifiziert sich die YACademy als idealer Rahmen, in dem ein junger Mensch seine Fähigkeiten vervollständigen oder aktualisieren kann, um seiner Karriere durch die Verbindung mit den wichtigsten Studios der internationalen Szene einen Impuls zu geben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2277535/Manni_Group_ADI.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2273856/Manni_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/manni-group-startet-innovative-architekturschulung-mit-einem-vortrag-der-bjarke-ingels-group-301990904.htmlPressekontakt:Silvia Avanzi,Kommunikationsspezialist Manni Group,E-Mail: silvia.avanzi@mannigroup.com,+39 045 8088911Original-Content von: Manni Group, übermittelt durch news aktuell