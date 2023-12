Manng International Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Man Sang ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung der Anleger-Stimmung wider, die ebenfalls neutral ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Man Sang liegt bei 20,83, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Situation eine Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen. Der GD200 liegt bei 1,51 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,19 HKD liegt, was einer Abweichung von -21,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 beträgt 1,15 HKD, was einer Abweichung von +3,48 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird dieser Kategorie daher das Rating "Neutral" zugeordnet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen ergibt kein eindeutiges Bild. Somit erhält die Man Sang-Aktie in diesen Kategorien ein "Neutral"-Rating.