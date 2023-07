Manner Josef Aktie: Der nächste starke Knaller!

Für die Aktie Josef Manner & Comp stehen per 07.07.2023, 05:35 Uhr 115 EUR an der Heimatbörse Vienna zu Buche. Josef Manner & Comp zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Nach einem bewährten Schema haben wir Josef Manner & Comp auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Josef Manner & Comp beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,74 Prozent und liegt mit 0,08 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,66) für diese Aktie. Josef Manner & Comp bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Josef Manner & Comp liegt mit einem Wert von 61,2 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 68 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 36,35. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Josef Manner & Comp. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Josef Manner & Comp daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Josef Manner & Comp von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.