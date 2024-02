Manner Josef Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Aktie von Josef Manner & Comp wird aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 38,53, was 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel" von 35,56 liegt. Infolgedessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Unsere Analysten haben auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet. Die Kommentare und Befunde zu Josef Manner & Comp waren überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" konnte Josef Manner & Comp eine Rendite von 5,77 Prozent erzielen, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -7,02 Prozent, wobei Josef Manner & Comp mit 12,79 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Josef Manner & Comp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 112,71 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 112 EUR liegt fast auf dem gleichen Niveau (Unterschied -0,63 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (113,54 EUR) weist einen ähnlichen Trend auf (-1,36 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Josef Manner & Comp-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.