Mannatech Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Mannatech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,98 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 127,38 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -173,36 Prozent für Mannatech führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 22,35 Prozent im letzten Jahr, und Mannatech lag 68,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde Mannatech in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Mannatech neutral diskutiert, jedoch zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Mannatech-Aktie beträgt aktuell 10,73 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,95 USD liegt, was einer Abweichung von -16,59 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Mannatech daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,71 USD, was nahe am letzten Schlusskurs von 8,95 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Mannatech somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Mannatech führt bei einem Niveau von 23,88 zur Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,43 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für Mannatech.