MannKind Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Analystenbewertung für Mannkind sieht insgesamt gut aus, da 1 Kaufempfehlung, 0 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Es gab im letzten Monat keine aktualisierten Empfehlungen von Analysten für Mannkind. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Mannkind liegt bei 0 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -100 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 3,64 USD lag. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht", basierend auf der Analystenbewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Mannkind bei -23,48 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 25,42 Prozent. Auch hier liegt Mannkind mit 48,9 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse gilt Mannkind derzeit als "Schlecht", da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 4,15 USD liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,64 USD) um -12,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 3,76 USD, was einer Abweichung von -3,19 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie das Rating "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmungsbewertung.