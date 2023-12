Manitowoc Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp":

Der Aktienkurs von Manitowoc wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Manitowoc eine Rendite von 51,86 Prozent erzielt, was mehr als 95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 238,47 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Manitowoc mit 186,6 Prozent deutlich darunter liegt. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In einer technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Manitowoc mit 17,11 USD um +18,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +7,81 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Manitowoc bei 6,74 liegt, was 78 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (31,17). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt somit zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die Diskussionen der Marktteilnehmer zeigen sich als neutral gegenüber Manitowoc. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Manitowoc daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating von der Redaktion zugeordnet.