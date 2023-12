Manitowoc Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten vier Wochen gab es bei Manitowoc keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wurde die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu dieser Bewertung führte.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich für Investoren ein geringerer Ertrag von 16,95 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei einer Dividendenrendite von 0 %. Daher wurde die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Manitowoc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 51,86 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 241,16 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -189,3 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 95,57 Prozent unter dem Durchschnittswert von 147,43 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Manitowoc eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führte daher zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anleger. Insgesamt erhielt das Unternehmen von der Redaktion ein "Gut"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.