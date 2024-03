Manitowoc Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Manitowoc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 20 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 48,15 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Manitowoc daher eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Manitowoc verläuft aktuell bei 15,64 USD, was die Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 13,5 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,68 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 14,78 USD angenommen, was einer aktuellen Differenz von -8,66 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Manitowoc eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Manitowoc in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Manitowoc als unterbewertet, da das KGV mit 8,87 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" ist, der 58,46 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".