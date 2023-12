Manitex Capital Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Aktienkurs von Manitex Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -8,93 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -24,4 Prozent für Manitex Capital führt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Manitex Capital um 13,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Manitex Capital festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Manitex Capital für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Manitex Capital als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, sowohl innerhalb von 7 Tagen (RSI) als auch innerhalb von 25 Tagen (RSI25). Daher wird auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Manitex Capital wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.