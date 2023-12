Manitex Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Manitex wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass Manitex weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Manitex überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment für Manitex ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung für Manitex hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird hingegen als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Auf der Grundlage fundamentaler Kriterien weist Manitex ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48,34 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.