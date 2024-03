Manitex Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Manitex wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis langfristig als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Manitex-Aktie beträgt 69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60,56 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Manitex.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Manitex ist positiv, mit einer Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer potenziellen Performance von 55,04 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" und "Maschinen" hat Manitex im vergangenen Jahr eine unterdurchschnittliche Rendite erzielt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Manitex-Aktie basierend auf der Diskussion im Internet, dem RSI und den Analystenbewertungen.