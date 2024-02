Manitex Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An den meisten Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Manitex. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Manitex-Aktie beträgt aktuell 5,68 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,89 USD liegt, was einer Abweichung von +38,91 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Manitex eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,9 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs (-0,13 Prozent) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser kurzfristigeren Analyse. Insgesamt erhält Manitex auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal die Einschätzung "Schlecht" für Manitex vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Manitex vor, jedoch erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 26,74 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 10 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Manitex liegt aktuell bei 36,05 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Manitex-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.