Manitex Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Manitex wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, diesen Schluss gezogen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 16,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 16,95). Die Dividendenpolitik von Manitex wird daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Bei Manitex konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Manitex in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Dies wird ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Manitex für diese Stufe daher ein "Neutral".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Manitex vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Manitex vor. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 8 USD und erwarten auf dieser Basis eine Entwicklung von 25 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 10 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".