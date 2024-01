Manitex Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Diskussionen über Manitex in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal über die Meinungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von Manitex wird daher als angemessen bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Maschinenbranche hat Manitex in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,85 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von -2247,66 Prozent. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite von Manitex 1322,37 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Manitex-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen Anstieg von 20,48 Prozent vom letzten Schlusskurs aus. Somit wird auch von den Analysten ein "Gut"-Rating für die Aktie vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Manitex liegt bei 62,76 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der eine längere Zeitspanne betrachtet, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 32,06. Somit erhält Manitex auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung in unserer Analyse.