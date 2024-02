Manila Water CompanyADR Aktie: Was passiert jetzt?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Manila Water überwiegend neutral von den privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies geht aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen hervor, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", so die Redaktion.

Aus technischer Sicht ergibt die Analyse der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 8,26 USD für die Manila Water-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,46 USD, was einer Abweichung von +2,42 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,15 USD zeigt eine geringe Abweichung von +3,8 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Manila Water liegt bei 50, was eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Der RSI25 beläuft sich auf 24,1, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Manila Water in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso ergab die Messung der Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, auch die technische Analyse und der Relative Strength-Index zeigen eine neutrale Bewertung. Daher erhält die Manila Water-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.