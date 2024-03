Manhattan-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Manhattan-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 212,6 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 249,58 USD liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von 17,39 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 243,65 USD, was einer Abweichung von +2,43 Prozent entspricht und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Manhattan-Aktie daher eine Gesamtwertung von "Gut".

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Manhattan-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 70,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 936,41 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -866,12 Prozent für Manhattan führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 504,13 Prozent erzielte, liegt die Manhattan-Aktie um 433,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 88,93 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses relativ hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.